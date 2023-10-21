Оккупанты обстреляли три района Харьковщины: есть разрушения и жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Россияне наносили удары по Харьковскому, Чугуевскому и Купянскому районам Харьковской области. В результате обстрелов есть разрушения домов и хозяйственных построек, а также был травмирован мужчина. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Вчера поздно вечером, около 23:15 россияне из РСЗО обстреляли с. Липцы Харьковского района. Предварительно известно, что обошлось без пострадавших.
Также за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
В результате обстрела с. Кучеровка Купянского района повреждены 2 дома, хозяйственные постройки. Получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 39 лет.
Кроме того, под ударами оккупантов находились Волчанск, Огирцево и Гатище Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты.
Дополнение
Глава ОВА отмечает, что на линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. За сутки наши военные отбили 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки на Купянском направлении. Враг не имеет продвижения и несет постоянные потери.
Напомним
Вражеские войска ночью обстреляли ракетами С-300 поселки Купянск-Узловой и Кучеровка Харьковской области, ранен один человек.