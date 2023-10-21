Окупанти обстріляли три райони Харківщини: є руйнування та жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Росіяни завдавали ударів по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах Харківської області. Унаслідок обстрілів є руйнування будинків та господарчих споруд, а також було травмовано чоловіка. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли с. Липці Харківського району. Попередньо відомо, що обійшлось без постраждалих.
Також протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Внаслідок обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено 2 будинки, господарчі споруди. Зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 39 років.
Крім того, під ударами окупантів перебували Вовчанськ, Огірцеве та Гатище Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.
Доповнення
Голова ОВА зазначає, що на лінії зіткнення тривають важкі бої. За добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Ворог не має просування та зазнає постійних втрат.
Нагадаємо
Ворожі війська вночі обстріляли ракетами С-300 селища Куп'янськ-Вузловий та Кучерівка Харківської області, поранено одну людину.