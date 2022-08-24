Оккупанты обстреляли три общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли три общины Сумской области: Эсманскую, Зноб Новгородскую, Белопольскую. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Эсманское общество: после 10 утра 7 прилетов из миномета. Около 15 часов 4 прилета из ствольной артиллерии.
Зноб-Новгородская община: в полдень 5 минометных взрывов.
Белопольское общество: после 18.40 минометный обстрел 16 приходов.
Цитата
"Большинство из нас сегодня было максимально внимательным ко всем громким звукам вокруг. Уверяю вас, что никакого вреда в нашей области от них не произошло. Человеческих потерь и разрушений нет", - отметил председатель ОВА.
Напомним
24 августа утром российские оккупанты обстреляли Эсманьскую и Зноб-Новгородскую общины Сумщины – зафиксировали 11 "прилетов".