Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Деталі

Есманська громада: після 10 ранку 7 прильотів з міномету. Близько 15 години 4 прильоти зі ствольної артилерії.

Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів.

Білопільська громада: після 18.40 мінометний обстріл 16 приходів.

Цитата

"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

24 серпня вранці російські окупанти обстріляли Есманьську та Зноб-Новгородську громади Сумщини – зафіксували 11 "прильотів".