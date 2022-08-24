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Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області: Есманську, Зноб Новгородську, Білопільську. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Окупанти обстріляли три громади Сумської області

Деталі

Есманська громада: після 10 ранку 7 прильотів з міномету. Близько 15 години 4 прильоти зі ствольної артилерії.

Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів.

Білопільська громада: після 18.40 мінометний обстріл 16 приходів.

Цитата

"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо 

24 серпня вранці російські окупанти обстріляли Есманьську та Зноб-Новгородську громади Сумщини – зафіксували 11 "прильотів".

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