Окупанти обстріляли три громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли три громади Сумської області: Есманську, Зноб Новгородську, Білопільську. Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
Есманська громада: після 10 ранку 7 прильотів з міномету. Близько 15 години 4 прильоти зі ствольної артилерії.
Зноб-Новгородська громада: опівдні 5 мінометних вибухів.
Білопільська громада: після 18.40 мінометний обстріл 16 приходів.
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"Більшість із нас сьогодні була максимально уважними до усіх гучних звуків навколо. Запевняю вас, що жодної шкоди в нашій області від них не трапилось. Людських втрат та руйнувань немає", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
24 серпня вранці російські окупанти обстріляли Есманьську та Зноб-Новгородську громади Сумщини – зафіксували 11 "прильотів".