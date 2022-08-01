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14 марта, 19:57 • 99436 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113624 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105744 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136869 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137315 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112621 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106347 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92613 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111374 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136784 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные общины

Оккупанты обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные общины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные общины. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.

Цитата

"Обстреляны территории Марганецкой и Красногригоревской ТГ", - отметил Евтушенко.

Напомним

Российские оккупанты накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина.

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