Оккупанты обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные общины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные общины. Об этом в Telegram сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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"Обстреляны территории Марганецкой и Красногригоревской ТГ", - отметил Евтушенко.
Напомним
Российские оккупанты накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина.