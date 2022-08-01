Оккупанты обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные общины

Цитата

"Обстреляны территории Марганецкой и Красногригоревской ТГ", - отметил Евтушенко.

Напомним

Российские оккупанты накрыли огнем два района области – Никопольский и Криворожский. По Никопольскому дважды ударили из "Градов". Выпустили на жилые кварталы Никополя до 50 снарядов. Пострадал 67-летний мужчина.