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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 20283 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську територіальні громади

Окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську територіальні громади

Київ • УНН

 • 74389 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську територіальні громади. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, передає УНН.

Цитата

"Обстріляно території Марганецької і Червоногригорівської ТГ", - зазначив Євтушенко.

Нагадаємо

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