Окупанти обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську територіальні громади
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську територіальні громади. Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, передає УНН.
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"Обстріляно території Марганецької і Червоногригорівської ТГ", - зазначив Євтушенко.
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Російські окупанти накрили вогнем два райони області - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському двічі ударили з "Градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.