Оккупанты обстреляли Харьковскую область: попали в жилой дом, есть погибший и раненая

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"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Сегодня они обстреляли с. Лебяже в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина", - написал Синегубов.

Детали

41-летняя жена погибшего получила ранения, ее госпитализировали. Состояние женщины медики оценивают как стабильное, ранение легкое, сообщил глава ОВА.

Напомним

Этой ночью российские войска выпустили в сторону Харькова две ракеты. Одна взорвалась в воздухе, а вторая упала на территорию Чугуевского района.