Оккупанты обстреляли Харьковскую область: попали в жилой дом, есть погибший и раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области – попали в жилой дом, погиб 62-летний мужчина, его жена получила ранение. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Сегодня они обстреляли с. Лебяже в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина", - написал Синегубов.
Детали
41-летняя жена погибшего получила ранения, ее госпитализировали. Состояние женщины медики оценивают как стабильное, ранение легкое, сообщил глава ОВА.
Напомним
Этой ночью российские войска выпустили в сторону Харькова две ракеты. Одна взорвалась в воздухе, а вторая упала на территорию Чугуевского района.