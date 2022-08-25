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Оккупанты обстреляли Харьковскую область: попали в жилой дом, есть погибший и раненая

Киев • УНН

 • 128638 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области – попали в жилой дом, погиб 62-летний мужчина, его жена получила ранение. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область: попали в жилой дом, есть погибший и раненая

Цитата

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. Сегодня они обстреляли с. Лебяже в Чугуевском районе. Вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погиб 62-летний мужчина", - написал Синегубов.

Детали

41-летняя жена погибшего получила ранения, ее госпитализировали. Состояние женщины медики оценивают как стабильное, ранение легкое, сообщил глава ОВА.

Напомним

Этой ночью российские войска выпустили в сторону Харькова две ракеты. Одна взорвалась в воздухе, а вторая упала на территорию Чугуевского района.

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