Окупанти обстріляли Харківщину: влучили у житловий будинок, є загиблий та поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області - влучили у житловий будинок, загинув 62-річний чоловік, його дружина дістала поранення. Про це в Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні вони обстріляли с. Леб'яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік", - написав Синєгубов.
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41-річна дружина загиблого дістала поранення, її госпіталізували. Стан жінки медики оцінюють як стабільний, поранення легке, повідомив голова ОВА.
Нагадаємо
Цієї ночі російські війська випустили в бік Харкова дві ракети. Одна вибухнула в повітрі, а друга впала на територію Чугуївського району.