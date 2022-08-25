Окупанти обстріляли Харківщину: влучили у житловий будинок, є загиблий та поранена

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"Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Сьогодні вони обстріляли с. Леб'яже в Чугуївському районі. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік", - написав Синєгубов.

Деталі

41-річна дружина загиблого дістала поранення, її госпіталізували. Стан жінки медики оцінюють як стабільний, поранення легке, повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська випустили в бік Харкова дві ракети. Одна вибухнула в повітрі, а друга впала на територію Чугуївського району.