Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: прилетели почти 50 вражеских снарядов

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"В мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов. Прошло без погибших и раненых", - отметил он.

Детали

В Никополе изуродованы более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.

В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики приступили к работе.

В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.

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