Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: прилетели почти 50 вражеских снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Российские оккупанты всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"В мирные города и села прилетели около 50 вражеских снарядов. Прошло без погибших и раненых", - отметил он.
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В Никополе изуродованы более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередач.
В Красногригорьевской общине перебита линия электропередач, питавшая насосную станцию местного водоканала. Более 9 000 семей из нескольких поселков и деревень остались без воды. Энергетики приступили к работе.
В Марганецкой общине повреждены частные дома и газопровод.
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