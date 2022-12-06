Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: прилетіли майже 50 ворожих снарядів

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"У мирні міста та села прилетіли майже 50 ворожих снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.

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У Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді перебита лінія електропередач, яка живила насосну станцію місцевого водоканалу. Понад 9 000 родин з кількох селищ та сіл лишилися без води. Енергетики розпочали роботи.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та газопровід.

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