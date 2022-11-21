Оккупанты обстрелом разрушили школу олимпийского резерва в Херсоне - горсовет

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"При обстреле российскими войсками Херсона 20 ноября легкое ранение получил один человек. Также разрушениям подверглись 4 многоэтажки", - указали в горсовете.

"В микрорайоне Остров полностью разрушена школа олимпийского резерва. В домах вылетело стекло из окон, есть части разрушенных стен. Утром объехали все точки, где были прилеты. Все зафиксировали. Дали распоряжение о том, чтобы выезжавшие бригады помогали со строительными материалами, помогали людям", - отметила Луговая.

Также указано, что она призвала херсонцев, проживающих у берега Днепра, по возможности переместиться в более безопасные районы города. Или по желанию эвакуироваться.

Дополнение

21 ноября Херсон снова обстреляли оккупанты, сообщается о раненых гражданских.