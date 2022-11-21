Окупанти обстрілом зруйнували школу олімпійського резерву у Херсоні - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Внаслідок обстрілу Херсона 20 листопада є поранена людина, руйнувань зазнали багатоповерхівки, школа олімпійського резерву. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, яку цитує міськрада у Telegram, пише УНН.
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"Під час обстрілу російськими військами Херсона 20 листопада легке поранення отримала одна людина. Також руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки", - вказали у міськраді.
"У мікрорайоні Острів повністю зруйнована школа олімпійського резерву. У будинках повилітало скло з вікон, є частини зруйнованих стін. Зранку об'їхали усі точки, де були прильоти. Усе зафіксували. Дали розпорядження щодо того, щоб виїздили бригади допомагали з будівельними матеріалами, допомагали людям", - зазначила Лугова.
Також вказано, що вона закликала херсонців, які проживають біля берега Дніпра, за можливості, переміститись у більш безпечні райони міста. Або, за бажанням, евакуюватись.
Доповнення
21 листопада Херсон знову обстріляли окупанти, повідомляється про поранених цивільних.