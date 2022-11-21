Окупанти обстрілом зруйнували школу олімпійського резерву у Херсоні - міськрада

Цитата

"Під час обстрілу російськими військами Херсона 20 листопада легке поранення отримала одна людина. Також руйнувань зазнали 4 багатоповерхівки", - вказали у міськраді.

"У мікрорайоні Острів повністю зруйнована школа олімпійського резерву. У будинках повилітало скло з вікон, є частини зруйнованих стін. Зранку об'їхали усі точки, де були прильоти. Усе зафіксували. Дали розпорядження щодо того, щоб виїздили бригади допомагали з будівельними матеріалами, допомагали людям", - зазначила Лугова.

Також вказано, що вона закликала херсонців, які проживають біля берега Дніпра, за можливості, переміститись у більш безпечні райони міста. Або, за бажанням, евакуюватись.

Доповнення

21 листопада Херсон знову обстріляли окупанти, повідомляється про поранених цивільних.