Оккупанты не ушли из Энергодара - контролируют периметр и находятся на АЭС – городской голова

Цитата

“К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС”, – сообщил Орлов.

Подробности

По его словам, городские власти в существующих обстоятельствах организуют правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара.

Ранее сегодня глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщил, что российские кафиры вышли из города Энергодар, восстановлен контроль всех органов власти.

Напомним

Как писал УНН, ранее в Энергодаре российские оккупанты разбили окно, пролезли в здание горсовета и закрылись изнутри.