Окупанти не пішли з Енергодару - контролюють периметр та знаходяться на АЕС – міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності - вони контролюють периметр міста та знаходяться на території Запорізької АЕС. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, пише УНН.
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“На жаль, інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС”, - повідомив Орлов.
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З його слів, міська влада в існуючих обставинах організовує правопорядок, життєзабезпечення та господарчу діяльність всіх служб Енергодара
Раніше сьогодні голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух повідомив що російські окупанти вийшли з міста Енергодар, відновлено контроль всіх органів влади.
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Як писав УНН, раніше в Енергодарі російські окупанти розбили вікно, пролізли до будівлі міськради та зачинилися зсередини.