Оккупанты пытаются ввести ВСУ в заблуждение с помощью деревянных танков – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести подразделения Вооруженных сил Украины в заблуждение. Об этом говорится в сводке Генерального Штаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника, пишет УНН.
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«Оккупанты принимают меры по оперативной маскировке и пытаются ввести наши подразделения в заблуждение, для чего устанавливают на оборонных позициях деревьев’макеты танков», - говорится в возведении.
Детали
Сообщается, что противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Стариково Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.
На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск, передают в Генштабе.
На Харьковском направлении враг, с целью возвращения утраченных позиций, пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, успеха не имел, отошел. Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгалевка и Залиман, говорится в сводке.
Напомним
По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро понедельника 27 июня, потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 35 000 человек, 1552 танков и сотен единиц другой военной техники.