Окупанти намагаються ввести ЗСУ в оману за допомогою дерев’яних танків – Генштаб

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«Окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести наші підрозділи в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків», - йдеться у зведенні.

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Повідомляється, що противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ, інформують у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман, сказано в зведенні.

Нагадаємо

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок понеділка 27 червня, втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 000 осіб, 1552 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.