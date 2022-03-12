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Оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье

Оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье

Киев • УНН

 • 342285 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. В Генштабе ВСУ подвели итоги семнадцатых суток войны с Россией, передает УНН.

Детали

Противник занимается восстановлением боеспособности и перегруппировкой войск, готовится к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слободской, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях.

На Волынском направлении оккупанты наступательных действий не совершали. 

Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БпЛА, предположительно, с территории Беларуси.

На Полесском направлении активные наступательные действия оккупанта также не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировку войск. Враг пытается провести разведку и уточнения позиций ВСУ и возможных путей наступления. Враг продолжает налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Беларуси.

На Северском направлении противник сосредоточивал усилия на совершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг совершал наступательные действия в районе Изюма и в дальнейшем пытается продвинуться в направлении Славянска. После полученных в районе Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. Одновременно усилил группировку на указанном направлении за счет ввода в операцию подразделений из состава Северного флота.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершает штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении - захватил восточные окраины и пытается продвинуться дальше.

Также войска РФ не отказываются от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Все-без успеха. Ищет слабые места в обороне ВСУ.

"С целью наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи", - рассказали в Генштабе.

Напомним

Во время попытки эвакуации из села Победа, Киевская область, в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей.

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