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Оккупанты пытаются безуспешно отбить утраченные позиции в районах Клещеевки и Андреевки

Киев • УНН

 • 335623 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Российские оккупанты пытаются отбить утраченные позиции в районах Клещеевки и Андреевки, однако безуспешно. Об этом сообщил журналисту УНН начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Цитата

«На Бахмутском направлении сейчас продолжаются интенсивные боевые действия, за минувшие сутки враг более 500 раз обстреливал наши позиции», - сказал Евлаш.

По его словам, кроме этого оккупанты применяют активно свою авиацию, в том числе армейскую Ка-52, наносят удары по позициям украинских защитников.

«Враг пытается отбить утраченные позиции в районе населенного пункта Клещеевка и Андреевка, интенсивно наносит по ним огневые удары, происходят постоянно боевые столкновения, однако безуспешно. Наши защитники держат там оборону и отбрасывают противника», - рассказал Евлаш.

Дополнение

В Генштабе сообщали, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне, в четверг, пообещал освободить от российской оккупации Бахмут и два других ключевых города.

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