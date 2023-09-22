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Окупанти намагаються безуспішно відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки

Окупанти намагаються безуспішно відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки

Київ • УНН

 • 335623 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно. Про це повідомив журналісту УНН начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Цитата

«На Бахмутському напрямку зараз тривають інтенсивні бойові дії, за минулу добу ворог понад 500 разів обстрілював наші позиції», - сказав Євлаш.

За його словами, окрім цього окупанти застосовують активно свою авіацію, в тому числі армійську Ка-52, завдають ударів по позиціях українських захисників.

«Ворог намагається відбити втрачені позиції в районі населеного пункту Кліщіївка та Андріївка, інтенсивно завдає по них вогневих ударів, відбуваються постійно бойові зіткнення, проте безуспішно. Наші захисники тримають там оборону та відкидають противника», - розповів Євлаш.

Доповнення

У Генштабі повідомляли, що Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Президент України Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, у четвер, пообіцяв звільнити від російської окупації Бахмут та два інших ключових міста.

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