Окупанти намагаються безуспішно відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Російські окупанти намагаються відбити втрачені позиції в районах Кліщіївки та Андріївки, проте безуспішно. Про це повідомив журналісту УНН начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
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«На Бахмутському напрямку зараз тривають інтенсивні бойові дії, за минулу добу ворог понад 500 разів обстрілював наші позиції», - сказав Євлаш.
За його словами, окрім цього окупанти застосовують активно свою авіацію, в тому числі армійську Ка-52, завдають ударів по позиціях українських захисників.
«Ворог намагається відбити втрачені позиції в районі населеного пункту Кліщіївка та Андріївка, інтенсивно завдає по них вогневих ударів, відбуваються постійно бойові зіткнення, проте безуспішно. Наші захисники тримають там оборону та відкидають противника», - розповів Євлаш.
Доповнення
У Генштабі повідомляли, що Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Президент України Володимир Зеленський під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, у четвер, пообіцяв звільнити від російської окупації Бахмут та два інших ключових міста.