"У нас є дуже комплексний план" - Зеленський анонсував звільнення Бахмута і 2 міст

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"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план, - сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що Україна не відступить у своєму контрнаступі. Він зазначив, що президент росії володимир путін сподівається на затишшя в бойових діях, щоб відновити свої сили вторгнення.

"Я знаю, чого хоче путін. Я знаю це... один з людей, які його дуже добре розуміє. На 100%. І я знав, що йому потрібна пауза, тому що він дійсно втратив людей, професійну армію, втратив. Вони загинули", - сказав Зеленський.

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Доповнення

Глава держави в бесіді зі ЗМІ також заявив, що був "щасливий" від зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН на початку цього тижня, посилаючись на зіпсовані відносини обох країн з Іраном, який постачає росії безпілотники.

"Я задоволений зустріччю з прем'єр-міністром Нетаньяху. ... Це добре для України. Але я дійсно думаю, що це ще краще для Ізраїлю. Тому що зараз небезпечний момент, і ми повинні бути дуже серйозними з Іраном", - сказав Зеленський.

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