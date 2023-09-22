"У нас есть очень комплексный план" - Зеленский анонсировал освобождение Бахмута и 2 городов

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"Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города. Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план, - сказал Зеленский.

Глава государства также заявил, что Украина не отступит в своем контрнаступлении. Он отметил, что президент россии владимир путин надеется на затишье в боевых действиях, чтобы возобновить свои силы вторжения.

"Я знаю, чего хочет путин. Я знаю это... один из людей, которые его очень хорошо понимает. На 100%. И я знал, что ему нужна пауза, потому что он действительно потерял людей, профессиональную армию, потерял. Они погибли", - сказал Зеленский.

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Дополнение

Глава государства в беседе со СМИ также заявил, что был "счастлив" от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в начале этой недели, ссылаясь на испорченные отношения обеих стран с Ираном, который поставляет россии беспилотники.

"Я доволен встречей с премьер-министром Нетаньяху. ... Это хорошо для Украины. Но я действительно думаю, что это еще лучше для Израиля. Потому что сейчас опасный момент, и мы должны быть очень серьезными с Ираном", - сказал Зеленский.

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