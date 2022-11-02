Оккупанты на юге дронами-камикадзе типа "Ланцет" атаковали украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российская оккупационная армия на юге дронами-камикадзе типа “Ланцет” атаковала украинские позиции, передает УНН.
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“Противник атаковал наши позиции с временно оккупированной Херсонской области двумя ударными дронами-камикадзе типа “Ланцет” в Бериславском и Николаевском районах”, — говорится в сообщении
В командовании добавили, что оккупанты продолжали обстреливать баржу с зерном в Бугско-Днепровско-лиманском канале.
Напомним
В Донецкой области украинские военные уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат.