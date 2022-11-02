Окупанти на півдні дронами-камікадзе типу “Ланцет” атакували українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна армія на півдні дронами-камікадзе типу “Ланцет” атакувала українські позиції, передає УНН.
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“Противник атакував наші позиції з тимчасово окупованої Херсонщини двома ударними дронами-камікадзе типу “Ланцет” в Бериславському і Миколаївському районах”, — йдеться у повідомленні
В командуванні додали, що окупанти продовжували обстрілювати баржу зі збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі.
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