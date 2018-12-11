Оккупанты на Донбассе вводят в заблуждение призывников в отношении участия в боевых действиях - разведка

"Представители так называемых "военных комиссариатов" на оккупированных территориях для введения в заблуждение призывников и их родных и близких, распространяют ложную информацию о призыве молодого пополнения, которое якобы до конца этого года проводится исключительно для комплектования тыловых частей оккупантов, не привлекаются к участию в боевых действиях", - сказал спикер.



Однако, по его словам, представители ФСБ РФ принимают жесткие меры для сокрытия информации о численности боевых потерь и неудовлетворительных условиях службы в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов ВС РФ.



"Кроме того, российские офицеры проводят предупредительную работу среди военнослужащих, призванных из числа местного населения, с доведением к ним требований о строгой ответственности за разглашение сведений, касающихся мест и условий прохождения ими военной службы в составе российско-оккупационных войск", - добавил он .



Как сообщал УНН, командование российских оккупационных войск усиливает меры по введению в заблуждение людей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по подготовке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).