Окупанти на Донбасі вводять в оману призовників щодо участі в бойових діях - розвідка

"Представники так званих "військових комісаріатів" на окупованих територіях для введення в оману призовників та їх рідних і близьких, розповсюджують неправдиву інформацію про призов молодого поповнення, який нібито до кінця цього року проводиться виключно для комплектування тилових частин окупантів, що не залучаються до участі в бойових діях", - сказав речник.



Водночас, за його словами, представники ФСБ РФ вживають жорсткі заходи для приховування інформації про чисельність бойових втрат та незадовільні умови служби у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ.



"Крім того, російські офіцери проводять попереджувальну роботу серед військовослужбовців, призваних з числа місцевого населення, з доведенням до них вимог про сувору відповідальність за розголошення відомостей, що стосуються місць та умов проходження ними військової служби у складі російсько-окупаційних військ", - додав він.



Як повідомляв УНН, командування російських окупаційних військ посилює заходи із введення в оману людей на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей стосовно підготовки наступу Збройних сил України (ЗСУ).