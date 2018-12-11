Окупанти на Донбасі вводять в оману призовників щодо участі в бойових діях - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російський окупаційний режим використовує необізнаність населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей з метою пропагандистського впливу щодо призначення і завдань російських окупаційних військ. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Представники так званих "військових комісаріатів" на окупованих територіях для введення в оману призовників та їх рідних і близьких, розповсюджують неправдиву інформацію про призов молодого поповнення, який нібито до кінця цього року проводиться виключно для комплектування тилових частин окупантів, що не залучаються до участі в бойових діях", - сказав речник.
Водночас, за його словами, представники ФСБ РФ вживають жорсткі заходи для приховування інформації про чисельність бойових втрат та незадовільні умови служби у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів ЗС РФ.
"Крім того, російські офіцери проводять попереджувальну роботу серед військовослужбовців, призваних з числа місцевого населення, з доведенням до них вимог про сувору відповідальність за розголошення відомостей, що стосуються місць та умов проходження ними військової служби у складі російсько-окупаційних військ", - додав він.
Як повідомляв УНН, командування російських окупаційних військ посилює заходи із введення в оману людей на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей стосовно підготовки наступу Збройних сил України (ЗСУ).