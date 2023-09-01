Оккупанты атаковали из артиллерии Днепропетровскую область, есть раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские войска атаковали из артиллерии Днепропетровскую область, в частности Синельниковский и Никопольский районы. Пострадала 81-летняя жительница Никополя, женщину спасатели достали из заблокированного дома. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Известно, что в результате обстрелов в Никополе ранена 81-летняя женщина. Спасатели достали ее из заблокированного дома. Она получила не тяжелые травмы и будет лечиться дома.
Также в Никополе повреждены 15 жилых домов, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль, полтора десятка солнечных панелей, 4 линии электропередачи и газопровод.
Кроме того, в Великомихайловской громаде Синельниковского района российские оккупанты обстреляли села четыре раза. Повреждены 3 частных жилых дома и электросети.
Из-за этого без электроснабжения остались 6 населенных пунктов громады.
Напомним
В Днепропетровской области в результате вражеских ночных обстрелов повреждена линия электропередачи в Великомихайловской громаде, что в Синельниковском районе. По той же громаде ударили и утром.