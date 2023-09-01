Оккупанты атаковали из артиллерии Днепропетровскую область, есть раненая

Детали

Известно, что в результате обстрелов в Никополе ранена 81-летняя женщина. Спасатели достали ее из заблокированного дома. Она получила не тяжелые травмы и будет лечиться дома.

Также в Никополе повреждены 15 жилых домов, 11 хозяйственных построек, легковой автомобиль, полтора десятка солнечных панелей, 4 линии электропередачи и газопровод.

Кроме того, в Великомихайловской громаде Синельниковского района российские оккупанты обстреляли села четыре раза. Повреждены 3 частных жилых дома и электросети.

Из-за этого без электроснабжения остались 6 населенных пунктов громады.

Напомним

В Днепропетровской области в результате вражеских ночных обстрелов повреждена линия электропередачи в Великомихайловской громаде, что в Синельниковском районе. По той же громаде ударили и утром.