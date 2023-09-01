Окупанти атакували з артилерії Дніпропетровщину, є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські війська атакували з артилерії Дніпропетровщину, зокрема Синельниківський та Нікопольський райони. Постраждала 81-річна мешканка Нікополя, жінку рятувальники дістали з заблокованого будинку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
Деталі
Відомо, що внаслідок обстрілів у Нікополі поранена 81-річна жінка. Рятувальники дістали її з заблокованого будинку. Вона отримала не важкі травми і лікуватиметься вдома.
Також у Нікополі пошкоджено 15 житлових будинків, 11 господарських споруд, легковий автомобіль, півтора десятка сонячних панелей, 4 лінії електропередачі та газопровід.
Крім того, у Великомихайлівській громаді Синельниківського району російські окупанти обстріляли села чотири рази. Пошкоджено 3 приватні житлові будинки та електромережі.
Через це без електропостачання залишилися 6 населених пунктів громади.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області внаслідок ворожих нічних обстрілів пошкоджена лінія електропередачі у Великомихайлівській громаді, що у Синельниківському районі. По тій самій громаді вдарили й вранці.