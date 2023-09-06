Оккупанты 65 раз обстреляли Херсонскую область: ранены три человека

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«За минувшие сутки противник совершил 65 обстрелов, выпустив 279 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 18 снарядов», - написал Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, башню мобильной связи в Бериславском районе.

«Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения», - сообщил Прокудин.

Дополнение

5 сентября оккупанты из минометов ударили по Бериславскому району. Две женщины госпитализированы с многочисленными ранениями.