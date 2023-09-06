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Окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину: поранено трьох людей

Окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину: поранено трьох людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 65 разів обстріляли Херсонщину. Поцілили у вежу мобільного зв'язку. Поранено трьох людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів», - написав Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, вежу мобільного зв'язку у Бериславському районі.

«Через російську агресію 3 людини дістали поранення», - повідомив Прокудін.

Доповнення

5 вересня окупанти з мінометів вдарили по Бериславському району. Двох жінок ушпиталено з численними пораненнями.

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