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Оксфордский словарь назвал слово 2023 года

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 13:04  •  13643 просмотра

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Издательство Оксфордского университета объявило "ризз", интернет-сленг для обозначения харизмы и привлекательности, словом 2023 года

Издательство Оксфордского словаря английского языка Oxford University Press объявило свое слово года - "ризз" ("rizz"), сокращение от харизма ("charisma"), сообщили в издательстве, пишет УНН.

Детали

"Слово 2023 года - это... rizz - стиль, обаяние или привлекательность; способность привлечь романтического или сексуального партнера", - указали в издательстве. 

Как отмечает Mashable, это слово - "чистый интернет-сленг".

"Rizz" опередил других соперников, таких как situationship (ситуационность), de-influencing (снижение влияния), parasocial (парасоциальный), beige flag (бежевый флаг) и Swiftie (Свифти). 

Ранее

Британский словарь Collins назвал слово 2023 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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В россии аномальные снегопады заблокировали работу московских аэропортов

Москва столкнулась со значительными задержками и отменами рейсов из-за сильного снегопада, а сибирская республика Саха пережила необычное падение температуры до -50°C на фоне тенденций глобального потепления.

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Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного

Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Виктора Глиняного из-за подозрения во взяточничестве; аналогичные меры были приняты против двух других судей.

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Высший совет правосудия согласовал арест судьи Киевского апелляционного суда Глиняного

После Святого Николая в Украину вернется снег после Святого Николая

До 7 декабря в Украине продлится сухая погода, а затем в большинстве регионов ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -10°C ночью до +4°C днем.

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Тем, кто уже получает второе высшее образование, дадут возможность его завершить: в Раде рассказали детали о возможных изменениях по мобилизации

Верховная Рада Украины рассматривает новые законопроекты о мобилизации, которые предусматривают предоставление возможности закончить второе высшее образование.

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Тем, кто уже получает второе высшее образование, дадут возможность его завершить: в Раде рассказали детали о возможных изменениях по мобилизации

Более 6,6 млрд грн налогов и сборов уплатил WOG за 9 месяцев 2023 года

За девять месяцев 2023 года WOG уплатила более 6,6 млрд грн налогов и сборов. Несмотря на войну, WOG продолжает выполнять свои кредитные обязательства.

Новости Бизнеса •   •  8968 просмотра
Более 6,6 млрд грн налогов и сборов уплатил WOG за 9 месяцев 2023 года

В Украине лесхозы продали уже более 11,8 тыс. новогодних елок

Украинские государственные лесохозяйства продали более 11,8 тыс. новогодних елок на общую сумму 1,45 млн грн. Лидером по продажам является Полесский лесной офис . Средние цены варьируются от 164,63 грн за елку

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В Украине лесхозы продали уже более 11,8 тыс. новогодних елок

Открытие "Угринова" для пустых грузовиков можно расценивать как первый шаг для разблокировки - пограничники

Украина открыла пограничный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков весом более 7,5 тонны как первый шаг к разблокированию, выделив отдельные полосы движения для этих транспортных средств, чтобы уменьшить очереди.

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Открытие "Угринова" для пустых грузовиков можно расценивать как первый шаг для разблокировки - пограничники

В Харькове откроют метросадик: на каких станциях будет работать

В Харькове с 6 января на пяти станциях метро откроются детские сады для детей старшего дошкольного возраста, что является инициативой городского совета, направленной на продолжение образования в условиях постоянных обстрелов.

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В Харькове откроют метросадик: на каких станциях будет работать