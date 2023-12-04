Оксфордский словарь назвал слово 2023 года

Открытие "Угринова" для пустых грузовиков можно расценивать как первый шаг для разблокировки - пограничники

Украина открыла пограничный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков весом более 7,5 тонны как первый шаг к разблокированию, выделив отдельные полосы движения для этих транспортных средств, чтобы уменьшить очереди.