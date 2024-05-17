Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  94143 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  126693 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  120012 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  115938 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  157765 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  63181 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  152536 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135579 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140163 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150141 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

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Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

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Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

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OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit

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Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости

Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости

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Нафтогаз должен выйти на добычу до 15 млрд кубов газа в 2024 году, уже запустил 93 новые скважины - Шмыгаль

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  157765 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  152536 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  215208 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  235025 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  436372 просмотра

Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Около 5 000 украинцев, пострадавших от российской агрессии, были эвакуированы на лечение за границу благодаря сотрудничеству между министерством здравоохранения Украины, Европейской комиссией и ВОЗ за более чем два года полномасштабной войны.

Война •   •  3404 просмотра
Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине

андрей белоусов, экономист без военного опыта, заменил сергея шойгу на посту министра обороны россии, но британская разведка не ожидает, что эта смена существенно повлияет на подход рф к войне в Украине.

Война •   •  4265 просмотра
Британская разведка: отставка шойгу с должности министра обороны рф не будет иметь изменений в ходе войны в Украине

Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

Полиция возбудила уголовное дело против должностных лиц "Киевтеплоэнерго" по факту хищения бюджетных средств во время реконструкции теплосетей в Киеве, в том числе на участке, где произошел прорыв трубы на улице Антоновича.

Киев •   •  4595 просмотра
Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

Из-за задержек с поставками военной техники значительно возрастают расходы на оборону, что потенциально может привести к пересмотру бюджета с целью предоставления дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны.

Война •   •  6332 просмотра
Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается тяжелым. О том, что Фицо борется за свою жизнь, отметил глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он также назвал нападавшего Юрая Цинтулу «левым активистом», проигнорировав, что это ошибка перевода.

Новости Мира •   •  4392 просмотра
Орбан призвал молиться за Фицо и назвал нападавшего на словацкого премьера левым активистом

OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit

OpenAI подписала соглашение с Reddit об использовании данных сайта для обучения ИИ-моделей, при этом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман владеет значительным пакетом акций Reddit.

Новости Мира •   •  4087 просмотра
OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit

Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости

Министерство внутренних дел Украины заявило, что справка о несудимости не нужна для обновления военно-учетных данных.

Общество •   •  4812 просмотра
Обновление военных данных: в МВД рассказали, нужна ли справка о несудимости

Нафтогаз должен выйти на добычу до 15 млрд кубов газа в 2024 году, уже запустил 93 новые скважины - Шмыгаль

В 2023 году Нафтогаз запустил 86 новых скважин и должен выйти на добычу около 15 миллиардов кубометров газа в 2024 году, чтобы повысить энергетическую независимость и устойчивость Украины.

Экономика •   •  4386 просмотра
Нафтогаз должен выйти на добычу до 15 млрд кубов газа в 2024 году, уже запустил 93 новые скважины - Шмыгаль

"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

17 мая в результате совместных мероприятий Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в новороссийске, туапсе в рф и временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Война •   •  5913 просмотра
"Хлопок найдет вас везде": СБУ и ГУР поразили важные цели в Севастополе, Туапсе и Новороссийске

Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова

Кабинет Министров уволил Ивана Гаврилюка с должности заместителя министра обороны и назначил его первым заместителем министра обороны, а также назначил Александра Балануцу заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Война •   •  7119 просмотра
Кадровые изменения в Минобороны: правительство повысило Гаврилюка до первого заместителя Умерова