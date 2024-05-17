Около 5 тысяч украинцев, пострадавших от российской агрессии, эвакуировали на лечение за границу

За более чем два года полномасштабной войны эвакуационными рейсами было отправлено на лечение за границу около 500 украинцев, получивших ранения в результате агрессии рф. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, передает УНН.

Детали

Как сообщается, благодаря сотрудничеству Минздрава с Еврокомиссией и ВОЗ уже эвакуированы 4 799 украинцев. Среди них - пациенты с минно-взрывными травмами, те, кто нуждается в протезировании и онкопациенты. Также среди эвакуированных есть дети с травмами и онкологическими заболеваниями.

Отмечается, что на сегодня уже более 30 стран приняли украинцев на лечение, в частности Германия, Норвегия, Латвия, Литва, Польша, Франция, Италия, Дания, Швеция, Бельгия, Испания, Нидерланды и др.

В апреле в результате российских атак в Украине погибло 129 гражданских, еще почти 600 человек ранены - ООН

Дополнение

В Минздраве напомнили, что лечащий или семейный врач направляет пациентов на лечение за границу на основе установленных критериев. Чтобы подтвердить соответствие критериям, нужно спросить у врача заполненную форму № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного".

Далее по алгоритму эвакуации Минздрав Украины верифицирует данные и через систему экстренного реагирования Еврокомиссии информирует страны ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) о необходимости в эвакуации граждан Украины. Партнеры принимают запрос Минздрава и предоставляют предложения по эвакуации граждан.

Сейчас действуют несколько маршрутов медицинской эвакуации на лечение за границу, а именно:

через областной департамент здравоохранения;

путем подачи личной заявки через сайт Минздрава в разделе "Гражданам";

для военнослужащих - путем подачи на эвакуацию за границу через командование Медицинских сил Украины.



Ознакомиться с критериями направления украинцев на лечение за границу можно по ссылке.