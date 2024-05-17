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Близько 5 тисяч українців, які постраждали від російської агресії, евакуювали на лікування за кордон

Близько 5 тисяч українців, які постраждали від російської агресії, евакуювали на лікування за кордон

Київ • УНН

 • 22685 перегляди

Близько 5 000 українців, які постраждали від російської агресії, були евакуйовані на лікування за кордон завдяки співпраці між міністерством охорони здоров'я України, Європейською комісією та ВООЗ за понад два роки повномасштабної війни.

За понад два роки повномасштабної війни евакуаційними рейсами було відправлено на лікування за кордон близько 500 українців, які отримали поранення внаслідок агресії рф.  Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, завдяки співпраці МОЗ із Єврокомісією та ВООЗ вже евакуйовано 4 799 українців. Серед них - є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування та онкопацієнти. Також серед евакуйованих є діти з травмами та онкологічними захворюваннями. 

Зазначається, що  на сьогодні вже понад 30 країн прийняли українців на лікування, зокрема Німеччина, Норвегія, Латвія, Литва, Польща, Франція, Італія, Данія, Швеція, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та ін. 

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Доповнення 

В МОЗ нагадали, що лікуючий чи сімейний лікар скеровує пацієнтів на лікування за кордон на основі встановлених критеріїв. Аби підтвердити відповідність критеріям, потрібно запитати у лікаря заповнену форму № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого". 

Далі за алгоритмом евакуації МОЗ України верифікує дані та через систему екстреного реагування Єврокомісії інформує країни ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) про потребу в евакуації громадян України. Партнери приймають запит МОЗ та надають пропозиції щодо евакуації громадян. 

Наразі діють кілька маршрутів медичної евакуації на лікування за кордон, а саме:

  • через обласний департамент охорони здоров’я;
  • шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі «Громадянам»;
  • для військовослужбовців - шляхом подання на евакуацію за кордон через командування Медичних сил України. 

Ознайомитися з критеріями направлення українців на лікування за кордон можна за посиланням

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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