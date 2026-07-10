Оккупированные части Херсонщины и Запорожья остались без света и газа
Киев • УНН
На оккупированной части Запорожской области пропали свет и газ. На Херсонщине 426 населенных пунктов вторые сутки без электроснабжения.
Оккупированные россией части Херсонской и Запорожской областей остались без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
По словам оккупационной "власти" Запорожской области, кроме света, также пропал газ. Сроки восстановления электроснабжения неизвестны и зависят "от стабильности оперативной ситуации и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах".
На оккупированной части Херсонщины 426 населенных пунктов уже вторые сутки остаются без света. Назначенный рф "глава" области владимир сальдо заявил, что этой ночью средства ПВО и мобильные огневые группы сбили 11 целей.
Напомним
На Херсонщине россияне начали маскировать самодельные взрывные устройства в упаковках влажных салфеток.