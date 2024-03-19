Оккупанты за сутки 8 раз обстреляли жилые массивы Донетчины: били из авиации и артиллерии, ударяли КАБами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  129172 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  130961 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191070 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190636 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187662 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170620 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117852 просмотра

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Оккупанты за сутки 8 раз обстреляли жилые массивы Донетчины: били из авиации и артиллерии, ударяли КАБами

Российские войска обстреляли 5 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб и 5 получили ранения.

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Оккупанты за сутки 8 раз обстреляли жилые массивы Донетчины: били из авиации и артиллерии, ударяли КАБами

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россия планирует изготовить 224 крылатые ракеты Х-32 на Дубненском машиностроительном заводе в 2024 году.

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Партизаны узнали, сколько крылатых ракет X-32 планирует изготовить рф на одном из своих заводов

Ситуация на юге остается достаточно напряженной, враг проводит штурмовые действия на левом берегу Херсонской и в Запорожской областях - Гуменюк

Российские войска продолжают обстрелы и штурмовые действия на юге Украины.

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Ситуация на юге остается достаточно напряженной, враг проводит штурмовые действия на левом берегу Херсонской и в Запорожской областях - Гуменюк

Армия рф за сутки атаковала 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 110 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

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Армия рф за сутки атаковала 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Военные в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны - ОК "Север"

В Сумской области Силы обороны усиливают три линии обороны и рассматривают различные сценарии развития событий.

Война •   •  14934 просмотра
Военные в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны - ОК "Север"

Курс валют на 19 марта: доллар продолжает расти

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9744 грн/доллар, девальвировав ее на 18 копеек.

Экономика •   •  14804 просмотра
Курс валют на 19 марта: доллар продолжает расти

Президент Молдовы хочет провести референдум по членству в ЕС в октябре

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что референдум о членстве в Европейском Союзе состоится в октябре, стремясь сохранить прогресс на пути к вступлению в блок, несмотря на попытки россии дестабилизировать страну.

Новости Мира •   •  12715 просмотра
Президент Молдовы хочет провести референдум по членству в ЕС в октябре

Польша и Германия в конце марта активизируют "коалицию бронетехники" для Украины

Польша и Германия 26 марта запустят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины.

Война •   •  16362 просмотра
Польша и Германия в конце марта активизируют "коалицию бронетехники" для Украины

В россии используют "рекордную победу" путина для долгосрочной войны против Украины - ISW

Заявленную "рекордную победу" путина на фальшивых выборах, россия будет использовать, чтобы оправдать продолжение войны и оккупацию частей Украины.

Война •   •  20728 просмотра
В россии используют "рекордную победу" путина для долгосрочной войны против Украины - ISW

"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии

Европейские компании вскоре смогут производить необходимое количество боеприпасов для пополнения запасов европейских стран и обеспечения снарядами Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.

политика •   •  19061 просмотра
"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии