Оккупанты за сутки 8 раз обстреляли жилые массивы Донетчины: били из авиации и артиллерии, ударяли КАБами

18 марта вражеским атакам подверглись пять населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов за прошедшие сутки один человек погиб, еще пять получили ранения. Кроме того, еще четыре человека травмировались из-за ночной ракетной атаки армии рф на Селидово. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, за минувшие сутки враг 1600 раз обстрелял область, из них 8 - жилые массивы. Атакам подверглись 5 населенных пунктов: поселок Очеретино, села Максимовка, Николаевка, Новобахмутовка, Уманское.

В результате вражеских обстрелов повреждены 16 гражданских объектов - 13 жилых домов, здание клуба, торговый киоск, линия электропередачи.

По данным полиции, армия рф из авиации и артиллерии ударила по Очеретино, разрушила частный и многоквартирный дома. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть пострадавшие

Вражеским авиаударом по Новобахмутовке повреждены 4 частных дома.

Кроме того, оккупанты сбросили КАБ-250 на Николаевку Новогродовской громады - повредили два частных дома.

В результате артиллерийского обстрела Максимовки пострадали 5 частных домов, клуб и киоск.