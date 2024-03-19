Оккупанты за сутки 8 раз обстреляли жилые массивы Донетчины: били из авиации и артиллерии, ударяли КАБами

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Российские войска продолжают обстрелы и штурмовые действия на юге Украины.
Армия рф за сутки атаковала 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
За минувшие сутки российские войска атаковали 110 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9744 грн/доллар, девальвировав ее на 18 копеек.
Президент Молдовы хочет провести референдум по членству в ЕС в октябре
Президент Молдовы Майя Санду объявила, что референдум о членстве в Европейском Союзе состоится в октябре, стремясь сохранить прогресс на пути к вступлению в блок, несмотря на попытки россии дестабилизировать страну.
Польша и Германия в конце марта активизируют "коалицию бронетехники" для Украины
Польша и Германия 26 марта запустят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины.
В россии используют "рекордную победу" путина для долгосрочной войны против Украины - ISW
Заявленную "рекордную победу" путина на фальшивых выборах, россия будет использовать, чтобы оправдать продолжение войны и оккупацию частей Украины.
"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии
Европейские компании вскоре смогут производить необходимое количество боеприпасов для пополнения запасов европейских стран и обеспечения снарядами Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.