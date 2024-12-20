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Оккупанты ввели "добровольный" налог на захваченных предприятиях

Оккупанты ввели "добровольный" налог на захваченных предприятиях

Киев  •  УНН

 • 866 просмотра

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На оккупированных территориях россияне заставляют работников госпредприятий платить "добровольные" взносы на нужды армии рф. Подписанные документы используются для шантажа и обвинений в коллаборационизме.

На временно оккупированных территориях вражеские войска ввели неофициальный налог для работников захваченных государственных предприятий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты принудительно собирают деньги на нужды армии врага, заставляя людей подписывать документы о "добровольном взносе". На самом деле это является формой шантажа: подписанные бумаги используются для запугивания, обвиняя работников в "сотрудничестве" или даже в "коллаборационизме".

Целью таких действий является создание круговой поруки среди местных жителей, а также привлечение их к финансированию оккупационной армии. Кроме этого, российские захватчики пытаются обеспечить лояльность из-за страха перед репрессиями.

На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов19 мая 2024, 12:23 • 28107 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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