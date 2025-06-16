Оккупанты второй раз за сутки атаковали Сумы дронами - начальник ОВА
Киев • УНН
16 июня россияне дважды атаковали дронами город Сумы, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. К счастью, обошлось без жертв среди населения.
российская армия ночью и днем 16 июня осуществила две атаки беспилотниками по городу Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Детали
Руководитель области сообщил, что удары начались ночью и продолжились после 13 часов, когда оккупанты во второй раз атаковали центр города.
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В результате ударов пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По словам Григорова, повреждено административное здание, выбиты окна в квартирах и зданиях.
Этой ночью армия рф осуществила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов – снова атаковала центр города беспилотниками
Несмотря на нанесенные разрушения, жертв среди населения удалось избежать.
"Обошлось без пострадавших среди людей", – отметил Григоров.
По его словам, российские удары в очередной раз свидетельствуют о пренебрежении международным гуманитарным правом.
"россия продолжает нарушать все нормы международного гуманитарного права, нанося удары по местам, где находятся гражданские", – подчеркнул руководитель ОВА.
Григоров также призвал жителей региона серьезно относиться к воздушной тревоге.
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