Оккупанты второй раз за сутки атаковали Сумы дронами - начальник ОВА

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
12:56 • 462 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 10806 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 26256 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 62989 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 52220 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 60054 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 54949 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 54214 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 75897 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 130226 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
40%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 67273 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия08:36 • 9770 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 28648 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 54015 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 40207 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 41231 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 55143 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 133276 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 205252 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 263097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 29650 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 68210 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 64888 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 60477 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 158142 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

Оккупанты второй раз за сутки атаковали Сумы дронами - начальник ОВА

Киев • УНН

 • 1332 просмотра

16 июня россияне дважды атаковали дронами город Сумы, повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома. К счастью, обошлось без жертв среди населения.

Оккупанты второй раз за сутки атаковали Сумы дронами - начальник ОВА

российская армия ночью и днем 16 июня осуществила две атаки беспилотниками по городу Сумы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

Руководитель области сообщил, что удары начались ночью и продолжились после 13 часов, когда оккупанты во второй раз атаковали центр города.

российские войска продолжают вести террор против мирного населения

- заявил Начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

В результате ударов пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По словам Григорова, повреждено административное здание, выбиты окна в квартирах и зданиях.

Этой ночью армия рф осуществила очередную атаку на областной центр, а после 13 часов – снова атаковала центр города беспилотниками

- сообщил он.

Несмотря на нанесенные разрушения, жертв среди населения удалось избежать.

"Обошлось без пострадавших среди людей", – отметил Григоров.

По его словам, российские удары в очередной раз свидетельствуют о пренебрежении международным гуманитарным правом.

"россия продолжает нарушать все нормы международного гуманитарного права, нанося удары по местам, где находятся гражданские", – подчеркнул руководитель ОВА.

Григоров также призвал жителей региона серьезно относиться к воздушной тревоге.

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере11.06.25, 04:47 • 42504 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Война
Сумы
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9