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Окупанти вдруге за добу атакували Суми дронами - начальник ОВА

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

16 червня росіяни двічі атакували дронами місто Суми, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв серед населення.

Окупанти вдруге за добу атакували Суми дронами - начальник ОВА

російська армія вночі та вдень 16 червня здійснила дві атаки безпілотниками по місту Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Деталі

Керівник області повідомив, що удари розпочалися вночі й продовжилися після 13 години, коли окупанти вдруге атакували центр міста.

російські війська продовжують вести терор проти мирного населення

- заявив Начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок ударів постраждали житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. За словами Григорова, пошкоджено адміністративну будівлю, вибиті вікна у квартирах та будівлях.

Цієї ночі армія рф здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13 години – знову атакувала центр міста безпілотниками

- повідомив він.

Попри завдані руйнування, жертв серед населення вдалося уникнути.

"Обійшлося без постраждалих серед людей", – зазначив Григоров.

За його словами, російські удари вкотре засвідчують нехтування міжнародним гуманітарним правом.

"росія продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по місцях, де перебувають цивільні", – підкреслив керівник ОВА.

Григоров також закликав жителів регіону серйозно ставитися до повітряної тривоги.

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері11.06.25, 04:47 • 42507 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Війна
Суми
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