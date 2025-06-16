Окупанти вдруге за добу атакували Суми дронами - начальник ОВА

російська армія вночі та вдень 16 червня здійснила дві атаки безпілотниками по місту Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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Керівник області повідомив, що удари розпочалися вночі й продовжилися після 13 години, коли окупанти вдруге атакували центр міста.

російські війська продовжують вести терор проти мирного населення - заявив Начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок ударів постраждали житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. За словами Григорова, пошкоджено адміністративну будівлю, вибиті вікна у квартирах та будівлях.

Цієї ночі армія рф здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13 години – знову атакувала центр міста безпілотниками - повідомив він.

Попри завдані руйнування, жертв серед населення вдалося уникнути.

"Обійшлося без постраждалих серед людей", – зазначив Григоров.

За його словами, російські удари вкотре засвідчують нехтування міжнародним гуманітарним правом.

"росія продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по місцях, де перебувають цивільні", – підкреслив керівник ОВА.

Григоров також закликав жителів регіону серйозно ставитися до повітряної тривоги.

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