Окупанти вдруге за добу атакували Суми дронами - начальник ОВА
Київ • УНН
16 червня росіяни двічі атакували дронами місто Суми, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв серед населення.
російська армія вночі та вдень 16 червня здійснила дві атаки безпілотниками по місту Суми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
Деталі
Керівник області повідомив, що удари розпочалися вночі й продовжилися після 13 години, коли окупанти вдруге атакували центр міста.
російські війська продовжують вести терор проти мирного населення
Унаслідок ударів постраждали житлові будинки й об'єкти цивільної інфраструктури. За словами Григорова, пошкоджено адміністративну будівлю, вибиті вікна у квартирах та будівлях.
Цієї ночі армія рф здійснила чергову атаку на обласний центр, а після 13 години – знову атакувала центр міста безпілотниками
Попри завдані руйнування, жертв серед населення вдалося уникнути.
"Обійшлося без постраждалих серед людей", – зазначив Григоров.
За його словами, російські удари вкотре засвідчують нехтування міжнародним гуманітарним правом.
"росія продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по місцях, де перебувають цивільні", – підкреслив керівник ОВА.
Григоров також закликав жителів регіону серйозно ставитися до повітряної тривоги.
У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері11.06.25, 04:47 • 42507 переглядiв