В течение дня враг атаковал Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией. В целом - полтора десятка раз. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Есть погибший и пострадавшая. Об этом в Телеграме сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Повреждены многоквартирный и 17 частных домов. Изуродованы 8 хозяйственных построек. Еще одно загорелось - огонь потушили.

Пожар произошел и в гимназии. Его также укротили.

Избиты пару легковушек и грузовик, 3 теплицы, задело линии электропередачи и газопроводы.

Днепропетровская область: в Никополе от удара рф погиб мужчина, в районе ранена женщина