В Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 44-летний мужчина в Никополе, в Покровской громаде ранена 60-летняя женщина. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В Никополе погиб 44-летний мужчина. Его убили россияне во время артобстрела. Есть в районе и пострадавшая. В Покровской громаде ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь. Будет лечиться дома - написал Лысак в Telegram.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы, авто, газопроводы, линия электропередач.

Днепропетровская область: враг ударил из артиллерии и дронами по Никополю и району