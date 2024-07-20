Киев • УНН
В результате российского артобстрела в Днепропетровской области погиб 44-летний мужчина в Никополе. В Покровской громаде ранена 60-летняя женщина. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 44-летний мужчина в Никополе, в Покровской громаде ранена 60-летняя женщина. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В Никополе погиб 44-летний мужчина. Его убили россияне во время артобстрела. Есть в районе и пострадавшая. В Покровской громаде ранена женщина 60 лет. Ей оказали медпомощь. Будет лечиться дома
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, теплицы, авто, газопроводы, линия электропередач.
Днепропетровская область: враг ударил из артиллерии и дронами по Никополю и району20 июля 2024, 06:52 • 21127 просмотров