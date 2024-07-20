Киев • УНН
Враг атаковал Никопольский район дронами-камикадзе и артиллерией. Поврежден частный дом, но обошлось без жертв и пострадавших.
В Днепропетровской области российские войска с вечера и под утро атаковали Никопольский район дронами и артиллерией, поврежден частный дом, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
яНе прекращаются атаки на Никопольский район. Громко было вечером. И снова - ближе к утру. Враг бил по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. В основном для террора применял дроны-камикадзе. Целился и из артиллерии
По его словам, поврежден частный дом, обошлось без погибших и пострадавших.
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