В Днепропетровской области российские войска с вечера и под утро атаковали Никопольский район дронами и артиллерией, поврежден частный дом, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

яНе прекращаются атаки на Никопольский район. Громко было вечером. И снова - ближе к утру. Враг бил по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. В основном для террора применял дроны-камикадзе. Целился и из артиллерии - написал Лысак в Telegram.

По его словам, поврежден частный дом, обошлось без погибших и пострадавших.

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