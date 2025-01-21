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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты в Мариуполе раздают землю российским застройщикам без аукциона

Оккупанты в Мариуполе раздают землю российским застройщикам без аукциона

Киев  •  УНН

 • 3378 просмотра

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Пять российских компаний получили 65 тысяч кв.м земли в Мариуполе для строительства жилья под ипотеку. Новые квартиры планируют продавать россиянам, в то время как местные жители остаются без жилья.

В оккупированном Мариуполе отдают земли российским застройщикам. Сейчас, без аукциона, пяти организациям передали почти 65 тысяч квадратных метров территории. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

«Главарь так называемой «днр» пушилин подписал распоряжение о выделении земельных участков компаниям-застройщикам в Мариуполе. Пяти организациям без аукциона передано почти 65 тысяч квадратных метров территории для возведения домов под ипотеку»,- сообщает горсовет.

В частности, основная часть переданных территорий расположена в Центральном районе, а также земельные участки предоставлены в Левобережном районе. Квартиры в новостройках планируют продать россиянам, потому что у местных жителей нет средств на приобретение имущества. Поэтому таким образом Мариуполь русифицируется. 

«В то же время, тысячи семей мариупольцев остаются уже три года на улице, ведь их дома снесены. Программу компенсационного жилья российские оккупанты прекратили. Люди выходят на митинги, но их теперь пытаются успокоить обещаниями отдать украденные квартиры мариупольцев, которые покинули город, спасаясь от обстрелов и преследований», - говорится в сообщении.

Напомним 

Оккупационные власти Мариуполя пытаются забрать квартиры у местных жителей, объявляя их «бесхозными». Из-за отсутствия документов и затягивания процесса вступления в наследство мариупольцы рискуют потерять свое жилье.

Алина Волянская

Алина Волянская

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