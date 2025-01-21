Окупанти в Маріуполі роздають землю російським забудовникам без аукціону

В окупованому Маріуполі віддають землі російським забудовникам. Наразі, без аукціону, пʼятьом організаціям передали майже 65 тисяч квадратних метрів території. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

"Ватажок так званої "днр" пушилін підписав розпорядження про виділення земельних ділянок компаніям-забудовникам у Маріуполі. П'яти організаціям без аукціону передано майже 65 тисяч квадратних метрів території для зведення будинків під іпотеку",— повідомляє міськрада.

Зокрема, основна частина переданих територій розташована в Центральному районі, а також земельні ділянки надані у Лівобережному районі. Квартири у новобудовах планують продати росіянам, через те, що у місцевих жителів немає коштів на придбання майна. Тож таким чином Маріуполь русифікується.

"У той же час, тисячі родин маріупольців залишаються вже три роки на вулиці, адже їхні будинки знесені. Програму компенсаційного житла російські окупанти припинили. Люди виходять на мітинги, але їх тепер намагаються заспокоїти обіцянками віддати вкрадені квартири маріупольців, які покинули місто, рятуючись від обстрілів та переслідувань",—йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупаційна влада Маріуполя намагається забрати квартири у місцевих жителів, оголошуючи їх "безхозними". Через відсутність документів та затягування процесу вступу у спадок маріупольці ризикують втратити своє житло.