Оккупанты усиливают обстрелы Черниговской области: в ОВА сообщили об отселении из пограничья
Киев • УНН
За прошедшую неделю из-за обстрелов погибли двое жителей Черниговской области, есть раненый несовершеннолетний. В регионе продолжается эвакуация населения с приграничных территорий, без электроснабжения остаются 2869 объектов.
Войска рф увеличивают количество обстрелов Черниговской области, в результате чего на прошлой неделе погибли два человека. В области продолжается эвакуация людей из обстреливаемых территорий, особенно это касается приграничья Новгород-Северской, Корюковской и Черниговской громад. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Детали
"Враг увеличивает количество ударов. К сожалению, в результате многочисленных атак россиян за прошлую неделю погибли двое жителей Черниговщины, есть раненый несовершеннолетний. Дал поручение продолжать работать над отселением людей из обстреливаемых территорий, особенно это касается приграничья Новгород-Северской, Корюковской и Черниговской громад. Основная задача - сохранить жизнь наших людей", - написал Чаус в Telegram.
Также он отметил, что в результате боевых действий без электроснабжения остается 2869 объектов.
"Задачи неизменны - безопасность и отселение людей из обстреливаемого приграничья. Важно также наращивать темпы работ на всех объектах, чтобы максимально освоить средства субвенций", - добавил Чаус.
Напомним
234 боестолкновения произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Времовском направлении, в Курахово продолжаются бои в городской застройке.