Оккупанты ударили "Смерчем" по Краматорску: есть попадание в двухэтажку, один человек под завалами
Киев • УНН
В Краматорске прогремели 5 взрывов, одна ракета попала в двухэтажку. Один человек под завалами, поврежден газопровод. Спасательная операция продолжается, последствия обстрела устанавливаются.
Краматорск под вражеским огнем - в городе прогремели пять взрывов, есть попадание в двухэтажку, известно об одном человеке под завалами. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
«Одна из ракет РСЗО «Смерч» попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод. Сейчас известно об 1 человеке, который находится под завалами - продолжается спасательная операция», - сообщил Филашкин.
По его словам, окончательные последствия обстрела устанавливаются.
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