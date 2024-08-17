Оккупанты ударили "Смерчем" по Краматорску: есть попадание в двухэтажку, один человек под завалами

Краматорск под вражеским огнем - в городе прогремели пять взрывов, есть попадание в двухэтажку, известно об одном человеке под завалами. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

«Одна из ракет РСЗО «Смерч» попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками поврежден газопровод. Сейчас известно об 1 человеке, который находится под завалами - продолжается спасательная операция», - сообщил Филашкин.

По его словам, окончательные последствия обстрела устанавливаются.

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