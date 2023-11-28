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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 06:05  •  11198 просмотра

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Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и обстреляли населенный пункт Марганец Никопольского района, но без жертв; оценка ущерба продолжается.

Российские оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу, все обстоятельства сейчас выясняются. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали сейчас устанавливаются

написал Лысак

Также сообщается, что из тяжелой артиллерии российская армия обстреляла Марганецкую общину Никопольского района.

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Без погибших и пострадавших. Информацию про ущерб, который причинили оккупанты, уточняют спасатели 

говорится в сообщении.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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