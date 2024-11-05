россияни ударили КАБами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова
Киев • УНН
российские оккупанты нанесли удары КАБами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова. По предварительным данным, боеприпасы попали в землю, жертв и разрушений нет.
В ночь на 5 ноября российские войска сбрасывают на Харьков КАБЫ. Предварительно удары произошли по двум районам Харькова - Шевченковскому и Киевскому. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
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Впоследствии Терехов рассказал, что россияне ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.
По имеющейся на сейчас информации - КАБы попали в землю, поэтому пока без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается,
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