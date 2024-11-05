россияни ударили КАБами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова

В ночь на 5 ноября российские войска сбрасывают на Харьков КАБЫ. Предварительно удары произошли по двум районам Харькова - Шевченковскому и Киевскому. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

В городе прогремела серия взрывов - будьте осторожны. Возможны повторные атаки по городу! - подчеркнул он.

Впоследствии Терехов рассказал, что россияне ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

По имеющейся на сейчас информации - КАБы попали в землю, поэтому пока без жертв и разрушений. Но обследование мест прилетов продолжается, - уточнил мэр.

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