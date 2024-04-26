Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  79251 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  108665 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  111010 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  106178 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  73587 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  74362 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152891 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167784 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172242 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151348 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики

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В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

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"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

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Восстановление за счет ВСУ

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23 апреля 2024, 08:23  •  323867 просмотра

Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека

российские военные атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника-камикадзе возле Золотой Балки, ранив 44-летнего мужчину и 67-летнюю женщину, которые были госпитализированы.

Война •   •  2444 просмотра
Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека

Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики

Министерство социальной политики Украины стремится привести свою социальную политику в соответствие со стандартами ЕС, сосредоточившись на сокращении бедности, предоставлении инклюзивных услуг для преодоления кризисных ситуаций, поддержке занятости людей с инвалидностью и мероприятиях по активному старению, чтобы пожилые люди могли оставаться экономически и социально активными.

Экономика •   •  5670 просмотра
Жолнович назвала евроинтеграционные требования для Украины в сфере социальной политики

В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

Украинское правительство выделило 1 миллиард гривен на компенсацию фермерам до 25% стоимости сельскохозяйственной техники, приобретенной в рамках программы "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественных производителей, и ожидается, что этой государственной поддержкой воспользуются около 4 000 фермеров.

Экономика •   •  5170 просмотра
В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

После длительного перерыва российские оккупанты поставили на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, суммарным залпом до 8 ракет "Калибр".

Война •   •  5387 просмотра
После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.

политика •   •  5584 просмотра
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Президент Украины Зеленский обозначил основные приоритеты в области вооружений, необходимых ВСУ: оружие дальнего радиуса действия, такое как ATACMS, системы ПВО, такие как Patriot, больше артиллерии и увеличение производства оружия для противодействия российской агрессии и достижения целей Украины в войне.

Война •   •  6567 просмотра
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Президент Зеленский поблагодарил тех, кто защищал жизнь во время Чернобыльской катастрофы 38 лет назад, и тех, кто сопротивляется российским захватчикам в 2022 году, почтив героев, которые рисковали своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу, и заверил в возвращении всех военнопленных.

Война •   •  7021 просмотра
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общая сумма ущерба, нанесенного Чернобыльской АЭС за время российской оккупации, достигает 3 миллиардов гривен, включая расходы на разминирование территории вокруг станции.

Война •   •  7477 просмотра
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Полиция США, вероятно, применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих студентов Университета Эмори в Джорджии, которые разбили палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и против центра подготовки полицейских.

Новости Мира •   •  5807 просмотра
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.

Экономика •   •  8275 просмотра
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро