Оккупанты ударили беспилотником по гражданской машине на Херсонщине: пострадали два человека

Вблизи Золотой Балки на Херсонщине российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданскую машину. В результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина и 67-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим помощь, сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

Вблизи Золотой Балки российские военные атаковали дроном-камикадзе гражданскую машину. В результате попадания беспилотника пострадал 44-летний мужчина. Его доставили в больницу. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему - говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА уточнили, что стало известно о еще одной пострадавшей в результате удара.

"В больницу доставили 67-летнюю женщину с осколочным ранением руки. Ей оказывается медпомощь", - добавили в ОВА.

Напомним,

Прошедшие сутки на Херсонщине прошли под постоянным вражеским огнем, россияне били по 21 населенному пункту. В результате прилетов повреждены 6 частных домов многоэтажки и детсад, есть пострадавшие.