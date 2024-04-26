Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Оккупанты взялись ревизовать последние 33 шахты Донбасса. Якобы для того, чтобы определить рентабельные и такие, которые работают в убыток. На самом деле причина банальна - на шахтах некому работать и из-за миллионных долгов за электроснабжение их больше не могут содержать. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Почти 100 шахт из 114 признаны россиянами нерентабельными. Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики.

Сначала принудительной мобилизацией, когда, например, на шахте "Красный партизан" едва собирали по шесть мужчин в смену. Известно, что одномоментно на временно оккупированных территориях было мобилизовано почти 60 процентов шахтеров. При этом даже тем работникам шахт, которые остались, оккупанты задерживают зарплаты месяцами.

В то же время с 2014 года в российской прессе и аналитических центрах захваченные украинские земли называли "золотой жилой" и "перспективным регионом".

В школах на оккупированных территориях захватчики будут готовить операторов БпЛА - Центр сопротивления