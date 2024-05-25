Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Центральному парку Харькова и строительному гипермаркету, вызвав большой пожар и много жертв.
россияне повторно ударили по Харькову. На этот раз оккупанты попали по Центральному парку. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Еще один удар только что пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Напомним
Оккупанты попали в строительный гипермаркет в Харькове. В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове есть большое количество людей, пропавших без вести. На месте прилета вспыхнул масштабный пожар на 15 000 квадратных метров
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