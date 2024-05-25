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Окупанти повторно вдарили по Харкову, удар прийшовся по Центральному парку - мер

Окупанти повторно вдарили по Харкову, удар прийшовся по Центральному парку - мер

Київ • УНН

 • 24949 перегляди

Російські війська завдали удару по Центральному парку Харкова та будівельному гіпермаркету, спричинивши велику пожежу та багато жертв.

росіяни повторно вдарили по Харкову. На цей раз окупанти поцілили по Центральному парку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється 

- повідомив Терехов.

Нагадаємо

Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет у Харкові. У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові є велика кількість людей, зниклих безвісти. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа на 15 000 квадратних метрів

Антоніна Туманова

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